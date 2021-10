Scattano tre denunce per furto aggravato in concorso per le tre ragazze di Cassino protagoniste di un colpo nella mattinata di lunedì. Questo l'esito che ha prodotto l'operazione condotta dai Carabinieri di Formia.

Le tre denunciate, due 31enni e una 23enne, dovranno ora rispondere alla competente autorità giudiziaria, dopo essere state sorprese con le mani nel sacco.

Stando a quanto spiegato, l'azione dei militari ha avuto origine dalla segnalazione ricevuta sul furto che le tre giovani donne stavano compiendo all'interno di un negozio di un noto centro commerciale della zona. Grazie alla forzatura del sistema antitaccheggio infatti, le tre sono riuscite a portare a termine il colpo, trafugando diversi profumi. Ma i carabinieri sono riusciti ad identificare le tre e bloccare la fuga prima che venissero perse le loro tracce.