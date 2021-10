Torna a salire decisamente il numero dei positivi al covid 19 in provincia di Latina. Sono 67 i contagiati riportati nel bollettino giornaliero della Asl pontina, con un numero davvero elevato che spetta ad Aprilia, dove ancora una volta si registra il numero record negativo di giornata con ben 26 positività al coronavirus. Segue Fondi con 9 casi e Latina con 6 insieme a Monte San Biagio. Sono due i ricoveri segnalati, 56 le persone giudicate guarite, 1023 quelle sottoposte a vaccino.

