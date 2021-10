Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo via delle Regioni a Cisterna di Latina. Due vetture, un Suv ed una utilitaria si sono scontrate in pratica frontalmente, all'altezza dell'incrocio con via Bologna.

A seguito del violento impatto il conducente della Kia, un 48enne di Cisterna, è stato soccorso dal personale del 118 che ha richiesto un trasferimento d'urgenza al San Camillo di Roma. Un'ambulanza ha soccorso anche il conducente della BMW. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai vigili del fuoco.