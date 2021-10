Questa sera, attorno alle 21, ad Aprilia, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di due cittadini romeni, colpiti da Mandato di Arresto Europeo, emesso dalla magistratura Romen. Le accuse nei loro confronti sono di lesioni personali e tentato omicidio commesso in quello Stato nel mese di Agosto. I due, rintracciati nel centro di Aprilia, venivano associati agli Istituti penitenziari di Roma Regina Coeli e Rebibbia.

