Grave incidente questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina all'altezza del centro commerciale Orizzonte, dove un uomo a bordo di un maxi scooter si è scontrato con un furgone.

Da chiarire ancora la dinamica del sinistro, sul quale lavora il personale della polizia stradale del distaccamento di Terracina. Gravi le condizioni del centauro, di circa 44 anni, soccorso inizialmente dai sanitari del 118 giunti in una manciata di minuti con un'ambulanza, ma per il quale successivamente si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.