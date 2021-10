Gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza consentivano infatti, ai militari dell'Arma, di verificare che i due uomini, rispettivamente un 34 enne ed un 31 enne di origini romene, risultavano oggetto di mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria della Romania, poiché ritenuti responsabili in concorso tra loro, dei reati di lesioni e tentato omicidio, commessi in quello stato nel mese di agosto di quest'anno.

Nella giornata di ieri, lungo via Europa ad Aprilia, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del locale Norm, insospettiti della presenza di due uomini a bordo di un'autovettura, hanno proceduto al controllo degli stessi, trovandosi di fronte a due latitanti ricercati in ambito europeo dall'autorità giudiziaria romena.

