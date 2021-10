In particolare, l'autorità giudiziaria concordava con le risultanze relative alle indagini del caso, dalle quali emergevano chiare responsabilità nei confronti dell'uomo autore di reiterati episodi di violenza commessi negli ultimi quattro anni, anche nel periodo di gravidanza della vittima stessa, ricorsa recentemente al ricovero presso il locale pronto soccorso.

Nel corso della mattinata odierna, ad Aprilia, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un'attività investigativa scaturita dai gravi maltrattamenti subiti da una donna, vittima dell'ex convivente, procedevano all'arresto di un 38 enne del posto, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario su richiesta del pm Daria Monsurrò.

