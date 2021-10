Intanto ieri sono proseguiti gli interrogatori di garanzia, ma tutti gli indagati sono rimasti in silenzio al cospetto del giudice.

Non mancavano neppure gli attriti con gli altri gruppi legati da vincoli di parentela, su tutti quello di Luigi Ciarelli: è il pentito Andrea Pradissitto a confermare l'astio per un mancato sostegno economico.

Le famiglie Di Silvio e Di Stefano potevano contare anche sulla complicità di personaggi esterni al clan, ma non esitavano a mostrare i muscoli quando nascevano dei contrasti: emblematica la reazione violenta contro un fornitore di droga che aveva osato chiedere loro il pagamento di un debito per una partita di cocaina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli