Nel pomeriggio di ieri, ad Anzio (Rm), in località Lavinio lido di enea, nell'ambito di predisposto servizio mirato alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Aprilia, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 53 enne di Roma che, in seguito a perquisizione domiciliare proseguita all'interno di un adiacente giardino di sua proprietà, veniva trovato in possesso di n. 3 arbusti secchi di piante di marijuana per un peso complessivo di kg. 0,55, n. 12 arbusti verdi di piante di marijuana alte circa mt.1,60, per un peso complessivo di kg. 14, gr. 58 di marijuana tritata ed essiccata, nonché materiale vario per il confezionamento (bilancino di precisione, bustine con chiusura ermetica e nastro isolante).

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal p.m. di turno presso la procura della repubblica di Velletri (rm) in attesa delle ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.

L'operazione anti droga appena conclusasi, rientra in un più ampio piano di contrasto ai delitti in materia di stupefacenti, coordinata dal comando provinciale dei carabinieri di latina, anche attraverso la capillare individuazione delle fonti di approvvigionamento delle piazze di spaccio locali, dislocate non di rado in zone vicine al comune apriliano, ove la particolare estensione del territorio consente alle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti, di potersi dedicare alla coltivazione della droga, piantumando piccole superfici private di terreno non facilmente riconoscibili .