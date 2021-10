Una donna di Latina si è resa protagonista ieri di un piccolo, ma nobile gesto, attivandosi per rintracciare il legittimo proprietario di un portafoglio pieno di soldi trovato a terra. Un comportamento che dovrebbe entrare a far parte della normalità e invece stupisce ancora, in una società incentrata sul consumismo e la prevaricazione sociale. L'episodio si è registrato nella tarda mattinata di ieri quando la donna ha trovato il portafoglio e si è affrettata a contattare un suo parente, ispettore della Polizia in servizio presso la Questura. L'intervento di una pattuglia della Squadra Volante ha poi permesso di rintracciare il legittimo proprietario. Stupito per il gesto, l'uomo ha deciso di ringraziare pubblicamente la protagonista del gesto con un post sui social. E la storia ha già fatto rapidamente il giro del web visto che il portafoglio appartiene a Pio Sapone, tatuatore di fama. «Ricevo una chiamata dalla volante della polizia di Latina - ha scritto sul post - Mi dicono che ho perso il mio portafogli e che la signora Aurora Snidaro ha ritrovato il portafogli ed ha immediatamente avvisato l'ispettore in pattuglia, il cortesissimo sig. Mirko.