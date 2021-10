Nella serata di ieri, ad Itri, i carabinieri della locale Stazione carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria di Cassino, che disponeva la detenzione domiciliare per un 26 enne di Formia ritenuto responsabile di minacce e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di militare del citato comando arma nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il 18 luglio scorso, nel medesimo comune di Itri, i carabinieri del posto coadiuvati da quelli del Norm della compagnia di Formia, al termine di specifica attività d'indagine, avevano denunciato il prevenuto poiché, al fine di eludere un controllo di polizia mentre era a bordo del proprio motociclo, si era dato improvvisamente a repentina fuga a piedi, finanche colpendo al volto con il casco uno dei militari operanti postosi all'inseguimento, riuscendo così a dileguarsi. nel corso della mirata perquisizione effettuata presso la sua abitazione e volta al suo rintraccio, erano stati rinvenuti 582 grammi di hashish (suddivisi in 6 panetti recanti la scritta "2 under armor"), 215 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina, nonché materiale atto al confezionamento dello stupefacente, il tutto debitamente sottoposto a sequestro.