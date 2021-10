Coronavirus Lazio, D'Amato: "OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 33.660 TAMPONI, SI REGISTRANO 538 NUOVI CASI POSITIVI (-45), 8 I DECESSI (+2), 376 I RICOVERATI (+6), 49 LE TERAPIE INTENSIVE (+1) E +398 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 1,5%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 235. E' IMPORTANTE FARE IL RICHIAMO DOPO I 180 GIORNI SENZA ASPETTARE LA SCADENZA DEL GREEN PASS".



*** INVIO 1,2 MLN DI SMS: partiti 1,2 milioni di SMS per ricordare le modalità di somministrazione della terza dose a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni.



*** CAMPAGNA VACCINALE: oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

*** VACCINO ANTINFLUENZALE: somministrate 339.575 dosi e sono 3.394 i medici di medicina generale e 264 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 903.619. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.



*** TERZA DOSE: oltre 162 mila dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

*** TERZA DOSE: Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.



*** Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 83 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 104 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 51 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 136 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h."