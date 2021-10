Un infermiere di Sezze di 59 anni impiegato in un reparto dell'ospedale Santa Maria Goretti con ruolo di coordinatore, è finito al centro di un'inchiesta per un caso di violenza sessuale. Un'incresciosa vicenda che lo vede coinvolto nei panni di docente del corso di scienze infermieristiche dell'università Sapienza di Latina, ai danni di un'allieva che ha presentato una denuncia dopo avere ricevuto attenzioni e contatti fisici, da parte del docente, contro il suo volere. Una situazione sgradevole visto che la studentessa universitaria è arrivata al punto di formalizzare la denuncia: il suo racconto è stato raccolto dai Carabinieri e il caso è finito al vaglio della Procura per le valutazioni nel procedimento del caso.

I fatti si sarebbero consumati all'interno della struttura ospedaliera di Terracina dove si svolgono alcune delle attività curricurali del corso che la ragazza sta seguendo. A quanto pare l'insegnante avrebbe approfittato del suo ruolo, cercando un rapporto di intimità con la studentessa e in più di un'occasione avrebbe azzardato alcuni contatti fisici abbracciando la giovane. Tutto questo, stando alla denuncia presentata dalla vittima, nonostante lei avesse rifiutato l'approccio dell'uomo o comunque non avesse manifestato l'intenzione di instaurare un rapporto di confidenza.