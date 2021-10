E' di tre feriti fortunatamente non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in pieno centro a Latina all'altezza dell'incrocio tra via Ferrucci e via Bixio.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Latina, una Peugeout 205 che percorreva via Ferrucci è entrata in collisione con una Volvo condotta da un uomo del capoluogo pontino e con a bordo due donne.

L'impatto è stato violento e la Peugeout si è ribaltata e ha demolito un cartello stradale a ridosso del marciapiede. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni dei feriti sono meno gravi rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Sul luogo dell'incidente è rimasta a lungo la pattuglia della Polizia stradale che ha stabilito l'esatto punto dove è avvenuto l'impatto tra i due veicoli. I residenti della zona hanno chiesto l'installazione di un semaforo per prevenire altri incidenti stradali.