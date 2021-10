Gli era appena nato un bambino e ieri sera aveva organizzato una festa con la comunità indiana per festeggiare il figlio che vive con la madre in India. Era diventato padre da meno di un mese il giovane indiano di 29 anni, ucciso nella notte a Borgo Montello a colpi di spranga, nel corso di quella che sembra essere una spedizione punitiva. Il bilancio è di dieci feriti ricoverati in ospedale.

In base a quanto è emerso un gruppo di persone è arrivato e ha esploso dei colpi di pistola in aria e poi ha iniziato a picchiare le persone che partecipavano alla festa. La vittima che lavorava come bracciante agricolo, viveva con alcuni connazionali in una casa di campagna in via Monfalcone.