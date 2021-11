Un bracciante agricolo indiano di 29 anni è stato ucciso sabato sera al termine di una spedizione punitiva mentre era a casa a Borgo Montello in via Monfalcone, la vittima aveva organizzato una festa per la nascita del figlio.

L'uomo e anche altri connazionali sono stati aggrediti da un gruppo di persone arrivato poco prima di mezzanotte: erano a volto coperto con bastoni e pistole.

Sul movente indaga la polizia che ha ascoltato diversi testimoni, la pista privilegiata porta ad alcuni dissidi interni e ricatti nella comunità indiana. Un testimone: «quando sono arrivati facevano paura».