Al titolare sono state nuovamente contestate le violazioni amministrative e penali relative alla mancanza di autorizzazioni ed alla grave violazione delle fondamentali norme di sicurezza; lo stesso sarà deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina.

Pertanto i poliziotti sono intervenuti nuovamente presso la medesima struttura, riscontrando infatti la presenza di circa 400 persone intente a ballare, in dispregio di qualunque misura di sicurezza per la loro incolumità. Gli agenti hanno quindi fatto interrompere la serata musicale facendo uscire tutti gli avventori.

Dal costante monitoraggio del web, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno rilevato come lo stesso locale avesse pubblicizzato il nuovo evento sui social forum.

