Otto casi in tutto il territorio provinciale, di cui 7 ad Aprilia e 1 a Sperlonga. È questo il bilancio della Asl sui contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina.

Nell'odierno bollettino, l'Azienda Sanitaria riporta zero decessi, zero guarigioni e zero ricoveri. Sono 528 i nuovi vaccinati.