Mentre i genitori caricavano le buste in auto, lei, un anno e 10 mesi, giocava con le chiavi dell'auto. E' così che la piccola è rimasta chiusa nell'abitacolo. In quel momento una pattuglia del distaccamento apriliano della Polizia stradale impegnata nella consueta attività di prevenzione e antirapina che porta gli equipaggi a controllare le varie attività che si trovano lungo la Pontina, passava proprio nel parcheggio del centro commerciale Aprilia2. I genitori nel panico hanno chiesto aiuto agli agenti che hanno valutato la possibilità di sfondare il lunotto, poi hanno deciso di lasciare fare ai vigili del fuoco che nel frattempo avevano allertato e che sono riusciti ad aprire la vettura senza mettere in pericolo la piccola. Attimi infiniti di paura per i genitori cancellati dall'abbraccio della figlia.