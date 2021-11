Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna hanno tratto in arresto due uomini, di anni 45 e 36 – zio e nipote, resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività investigativa è scaturita da un controllo operato dagli agenti della Volante che, in Zona San Valentino, hanno proceduto al controllo di un'autovettura, risultata poi di proprietà dello zio, al cui interno vi era solo l'uomo più giovane, soggetto già noto alle Forze dell'Ordine in quanto pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti ma anche per reati contro il patrimonio (furto e rapina).

Nel corso del controllo lo stesso individuo consegnava spontaneamente un involucro contenente 32 grammi di marijuana simulando un'intenzione collaborativa ma, subito dopo, tentava di sottrarsi alle conseguenze del controllo, strappando il sacchetto e tentando una fuga precipitosa quanto inutile. Veniva infatti subito raggiunto dopo aver percorso pochi metri dagli agenti e il contenuto del sacchetto veniva recuperato immediatamente.

Dalle successive risultanze investigative della Squadra Giudiziaria emergeva che la droga in possesso dell'uomo era in realtà di proprietà dello zio che l'aveva a lui consegnata per la vendita al "minuto" sulla piazza di spaccio cisternese.

Pertanto scaturiva un'ulteriore perquisizione domiciliare, questa volta a carico dello zio ed effettuata mediante l'ausilio di due unità cinofile di Nettuno "Isco" e "Faye" appositamente richieste, che conduceva al recupero e sequestrato di 2 bilancini di precisione e ulteriori 221 grammi della stessa sostanza.

I due, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, erano sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.