Un altro focolaio a Lenola, e sempre in una casa alloggio per anziani. E' quello che si è registrato in queste ore a Villa Lucia e che vede, al momento, otto positivi complessivi al Covid-19 - sei ospiti e due assistenti sanitari - su 40 persone presenti (equamente suddivise tra anziani e operatori). Lenola, dunque, torna sotto i riflettori della Asl di Latina che, come da prassi, ha subito attivato tutti i protocolli previsti con l'insorgere di cluster sul territorio, e allertato le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Usca-r) che si stanno occupando di seguire la situazione. Nella struttura di via Chiavino - località Valle Bernardo - si era già partiti con la somministrazione della terza dose vaccinale anche se, per ora, non è stato ancora ufficializzato il numero degli anziani sottoposti alla dose booster.

Come noto, Lenola era già salita alla ribalta dell'emergenza sanitaria a settembre scorso, quando scoppiò un grosso cluster nella casa di riposo per anziani Miracolle: quella volta si contarono 49 positivi (36 ospiti e 13 operatori tra 52 presenze fisse).