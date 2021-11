Traditi dalle immagini e dagli audio delle telecamere del golf club, dove avevano legato e rapinato i proprietari, una coppia di coniugi nella loro villa in via della Cogna (LEGGI QUI: Rapinatori arrestati, ecco i nomi dei malviventi finiti in manette). Le indagini condotte dai carabinieri di Aprilia hanno avuto il supporto dei colleghi del Racis che nei mesi successivi hanno analizzato i filmati e soprattutto gli audio ripresi durante la rapina.

Le voci dei banditi sono state comparate a centinaia di altre voci di soggetti con precedenti specifici finché si sono trovati alcuni elementi molto certi in comune con alcuni degli indagati.

Quindi si sono comparate le immagini e le fattezze fisiche che hanno contribuito a rafforzare le tesi degli inquirenti.