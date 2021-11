Tensione nelle scorse ore in via Pietro Nenni, nel quartiere di San Valentino. Tutto è accaduto nella zona degli alloggi popolari, dove gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di via Croce sono intervenuti per sventare un tentativo di occupazione abusiva, in attesa di assegnazione della palazzina che corrisponde al civico numero 2. A febbraio del 2020 uno degli appartamenti era andato al fuoco con i vigili del fuoco che avevano evacuato tutti i residenti, sia quelli regolari che non. E questi ultimi una volta effettuati i lavori nell'edificio non erano tornati negli alloggi poiché irregolari. Uno di questi appartamenti non è ancora stato riassegnato. Così nelle scorse ore più persone, al momento ignote, hanno tentato di introdursi abusivamente in uno degli alloggi all'ultimo piano. Un'azione vista da qualcuno che ha lanciato l'allarme. La segnalazione ai poliziotti è arrivato alle 15.40 di martedì da uno dei dirigenti Ater di Latina. All'arrivo della pattuglia nel parcheggio dell'edificio, gli agenti hanno trovato diverse persone nell'atrio ed hanno udito dei rumori provenienti dall'androne delle scale del palazzo. Non rumori qualunque, ma quelli di picconate contro ad un muro. Quando sono giunti all'ultimo piano hanno trovato un foro di circa 80 centimetri di diametro sul muro a protezione dell'alloggio non assegnato, senza però trovare nessuno. E' ipotizzabile quindi che le persone che stavano tentando di occupare l'appartamento siano stati informati dell'arrivo della Polizia.