Il Covid-19 si conferma nella "media del periodo" facendo riscontrare in provincia altri 47 casi dopo i 40 di ieri. La guardia degli addetti ai lavori resta comunque ai massimi livelli perché del virus, soprattutto di questo nuovo Coronavirus, non ci si può mai fidare. Del resto la conferma la stiamo avendo da diversi giorni proprio sul nostro territorio, con Aprilia che continua a preoccupare non poco alla luce di un'espansione dei casi che appare inarrestabile: oggi altri 16 contagi dopo i 13 di ieri che si sono riscontrati nella seconda città pontina hanno rappresentato solo l'ultimo carico su un conto già sin troppo cospicuo per far dormire sonni tranquilli e sottolineato dalla Asl di Latina nel report settimanale, in cui si legge che Aprilia, in sette giorni (dal 27 ottobre al 2 novembre) ha collezionato la bellezza di 100 positivi a cui, ovviamente, vanno aggiunti anche i casi di ieri e di oggi.

Nel bollettino odierno Latina fa segnalare 9 nuovi positivi, 4 a Cori e Pontinia. Sono 80 le guarigioni nelle ultime 24 ore, uno soltanto alla voce ricoveri e 1140 i vaccinati. Questo il report comune per comune.

Aprilia 16

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 3

Cori 4

Fondi 2

Formia 1

Gaeta 2

Itri 1

Latina 9

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 4

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 2

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina

Ventotene