in particolare l'uomo era stato raggiunto da un provvedimento estradizionale verso il regno unito emesso il 24 settembre scorso dalla corte dei magistrati di Guildford (Inghilterra) poiché ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti lungo l ' asse sud america - spagna - regno unito.

Nel corso del pomeriggio di ieri, a Formia conclusione di mirata attività investigativa tesa all'esecuzione di un mandato di cattura europeo, i militari della locale stazione cc hanno tratto in arresto un 51 enne di origini inglesi, residente a roma.

