Da qualche settimana un giovane di Latina aveva preso di mira i gestori, egiziani, della frutteria all'angolo tra via del Lido e via dell'Agora, vicino casa sua, in un crescendo di atteggiamenti prepotenti che ieri sono degenerati nella violenza. È stato necessario l'intervento della Polizia dopo che il ragazzo ha aggredito un dipendente del negozio e ha rovesciato sul pavimento alcune cassette della frutta: rintracciato in un bar della zona, il protagonista della sfuriata ha reagito con toni aggressivi al controllo degli agenti che lo hanno portato in Questura per gli atti del caso. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.