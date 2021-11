Cade mentre si trova davanti all'ufficio postale di largo Marconi e batte rovinosamente a terra con la testa. Un anziano di Aprilia è rimasto ferito questa mattina in pieno centro, l'incidente si è verificato circa 20 minuti fa in pieno centro storico. L'uomo si trovava davanti alle Poste quando, probabilmente a causa di un mancamento, ha perso l'equilibrio cadendo all'indietro e sbattendo la testa contro il suolo. Ferito al capo è stato inizialmente soccorso da alcuni passanti e dai presenti in fila all'ufficio postale, l'anziano ha perso sangue dal capo ma è rimasto vigile per tutto il tempo. Gli stessi cittadini hanno allertato il 118 e sul posto è arrivata un'ambulanza che ha provveduto a trasportare l'anziano al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti della polizia locale.