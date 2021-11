E' iniziato questa mattina in Tribunale a Latina il processo per i presunti episodi di nonnismo avvenuti all'Aeroporto Comani di Latina Scalo. Sono otto i sergenti imputati per violenza privata e lesioni, la parte offesa è Giulia Schiff la ragazza che sognava di diventare pilota che figura come parte offesa e che è stata poi espulsa dall'Arma azzurra L'udienza è stata rinviata al 21 marzo.

I fatti contestati sono avvenuti nel 2018 al termine del battesimo dell'aria, la ragazza è stata colpita con delle frustrate e lanciata poi nella piscina per il volo del pingue. I ragazzi che sono imputati hanno invece negato le accuse sostenendo che si tratta di un rito di passaggio.

In aula si annuncia una battaglia tra accusa e difesa a colpi di testimonianze e riscontri anche video. Il battesimo del volo ha interessato sia uomini che donne e il collegi difensivo dei sergenti finiti sotto processo, punta a scardinare le accuse anche con testimonianze di donne militari tra cui alcune ufficiali. Oggi era presente in aula Giulia Schiff, non c'erano invece i suoi ex paricorso che sono residenti tra Frosinone, la provincia di Viterbo, Lecce, Vicenza, Tivoli, Macerata