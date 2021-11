Cento nuovi casi nelle ultime 24 ore. Tornano ad aumentare i contagi in provincia di Latina, così come riportato nell'ultimo bollettino della Asl, in cui vengono riportati anche 2 ricoveri, 48 guarigioni e 1.319 vaccinati. Zero i decessi.

I casi sono distribuiti nei Comuni di:

Aprilia 25

Bassiano 3

Castelforte 2

Cisterna di Latina 3

Cori 3

Formia 6

Itri 1

Latina 13

Lenola 2

Minturno 4

Pontinia 7

Priverno 8

Sabaudia 2

San Felice Circeo 1

Sermoneta 2

Sezze 6

Sonnino 2

Sperlonga 1

Terracina 9