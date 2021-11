Tra la sera di ieri e stanotte gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato altri tre cittadini indiani coinvolti nella spedizione punitiva nel casolare vicino Borgo Montello, l'agguato costato la vita al loro connazionale di 29 anni Jasser Singh dopo la festa per la nascita del figlio in India domenica scorsa. Le indagini lampo avevano portato al fermo, dopo meno di 24 ore, del commerciante indiano di 38 anni Jiwan Singh, considerato l'organizzatore della brutale aggressione di gruppo, mentre ibsuccessivi accertamenti hanno permesso agli investigatori della Questura di attribuire responsabilità per altri tre uomini che facevano parte del commando. Arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, i tre stranieri sono stati rintracciati nelle scorse ore: uno di loro è finito in carcere già ieri sera, mentre gli altri due sono stati presi in nottata.