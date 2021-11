Coronavirus, D'Amato, "Oggi nel lazio su un totale di 43.439 tamponi, si registrano 807 nuovi casi positivi (+91), 5 i decessi (-2), 480 i ricoverati (+6), 59 le terapie intensive (-1) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a roma città sono a quota 359.

Le somministrazioni del vaccino covid di ieri sono aumentate del 37% rispetto a sabato scorso, il 59% sono terze dosi, il 31% sono seconde dosi e il 10% sono prime dosi. E' necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'eta' trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. si puo' accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinale.





* Vaccino antinfluenzale: da martedì 9 al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati 488 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.618 medici di medicina generale e 302 pediatri di libera scelta.



* Campagna vaccinale: oltre 8,8 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

* Terza dose: oltre 220 mila dosi effettuate. Oltre il 27% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.



*** Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 178 i nuovi casi e 1 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 55 i nuovi casi e 0 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 165 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 73 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.