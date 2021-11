Sorveglianza alta a Itri sul fronte meteorologico. Il nuovo peggioramento e l'arrivo di nuove piogge tiene in allerta la macchina organizzativa dei soccorsi. Vigili del fuoco e squadre della protezione civile sono in costante monitoraggio della situazione per valutare tutte le possibili misure di sicurezza da adottare, compresa l'evacuazione delle famiglie nelle zone più a rischio perché vicine al costone del Monte Orso.

L'amministrazione comunale comunica con la cittadinanza attraverso la sua pagina facebook, è in costante contatto con gli organi regionali di protezione civile e con la prefettura, e ha predisposto un'autobotte di acqua potabile presso il benzinaio Agip lato Formia. Molte sono infatti le abitazioni che sono rimaste senza l'acqua corrente per la rottura degli impianti. Il sindaco Giovanni Agresti già nelle scorse ore aveva assicurato che la macchina operativa è stata preparata, in conformità con il piano operativo di emergenza del Comune.