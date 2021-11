Un 34enne originario di Formia è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in seguito alle ferite riportate in un incidente di caccia avvenuto a Santi Cosma e Damiano. L'uomo era uscito per una battuta di caccia quando improvvisamente ha messo un piede in fallo perdendo l'equilibrio. Nel cadere ha premuto inavvertitamente il grilletto del fucile provocando l'esplosione di un colpo che lo ha attinto all'anca. Sul posto e giunta l'eliambulanza che lo ha trasferito al Goretti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.