La Polizia di Stato – Questura di Latina, ha intrapreso delle specifiche attività investigative finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani; in tale ambito è stato inferto un duro colpo alla ormai dilagante piaga dello spaccio di droga.

La notte scorsa i poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina, che da tempo indagavano sui canali di approvvigionamento delle droghe definite pesanti, hanno fatto irruzione in un appartamento situato in pieno centro e abitato da un cittadino del Gambia, K. K. di 24 anni gravato da precedenti penali proprio per spaccio di stupefacenti. Dopo un'accurata perquisizione personale e domiciliare è stato rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: oltre mezzo chilo di eroina, circa 150 grammi di anfetamine e modiche quantità di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. Inoltre è stato sequestrato anche materiale usato per il confezionamento delle singole dosi di stupefacenti per la cessione a terzi, quali bilancini di precisione e cellophane. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli di Roma.