Al termine delle attività di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma – Regina Coeli, per rimanervi a disposizione della competente A.G..

Ulteriormente sono state recuperate oltre 70 cartucce per pistola e circa 20 munizioni per fucile calibro 12, illegittimamente possedute.

In una cavità è stata inoltre recuperata una pistola semiautomatica priva di matricola giacché rimossa mediante punzonatura.

Nel corso della perquisizione, oltre allo stupefacente, è stato inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro altro materiale probante l'attività di spaccio, quali sostanza da taglio, n. 2 bilancini di precisione e prodotti per il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.

Nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno tratto in arresto il 59enne pluripregiudicato F.G., responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione e possesso abusivo di munizionamento.

