Nel corso della mattinata odierna, a Terracina, i carabinieri dell' aliquota radiomobile del locale comando compagnia, nell'ambito di attività di controllo del territorio, traevano in arresto un 32 enne della provincia di Frosinone ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. in particolare il suddetto aveva aggredito e minacciato l'ex fidanzata impossessandosi di un telefono cellulare, procurandole lesioni e contusione al volto, ma l'intervento dei militari dell'arma consentiva di bloccare e trarre in arresto l'aggressore. La refurtiva è stata tempestivamente recuperata e restituita alla vittima, mentre il prevenuto sarà giudicato con rito direttissimo.