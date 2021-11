Coronavirus Lazio, D'Amato, "Oggi nel Lazio su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi casi positivi (-248), 12 i decessi (+10) il dato comprende un recupero di ritardate notifiche, 510 i ricoverati (+28), 61 le terapie intensive (+2) e +455 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 212.



Superato il mezzo milione di somministrazioni del vaccino antinfluenzale. Le somministrazioni del vaccino covid di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi. L'87% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. E' necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino j&j si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali".



Terza Dose: attiva la prenotazione per le dosi di richiamo rivolta ai vaccinati all'estero con vaccini non autorizzati da EMA (Sputnik, Sinovac ecc.). Ci si può recare presso gli hub vaccinali anche senza prenotazione con la tessera sanitaria.

Vaccino antinfluenzale: da domani al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 506 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.637 medici di medicina generale e 307 pediatri di libera scelta.



Campagna vaccinale: oltre 8,8 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Terza dose: oltre 300 mila dosi effettuate. Il 30% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.



Asl Roma 1: sono 53 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 136 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 76 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 35 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 1 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h."