Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in via della Stazione, dove un automobilista, in fase di manovra, ha perso il controllo del proprio suv, un Bmw X3, finendo in retromarcia sul marciapiede e poi tra i tavolini antistanti un forno pizzeria. Il mezzo infatti si è fermato solo dopo aver varcato il marciapiede, finendo nel gazebo del negozio che si trova poco più in basso rispetto al piano della strada, per fortuna senza colpire nessuno, fermandosi a poca distanza dalla vetrina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando stazione di Latina Scalo per i rilievi e gli accertamenti del caso.