Un rarissimo esemplare di Ibis eremita, una specie quasi estinta, è stato salvato dal personale del Comando Stazione della Forestale di Fogliano. L'uccello è stato ritrovato da un carabiniere della Forestale del reparto di Sabaudia, ed era stato ferito a quanto pare da un cacciatore, era stato impallinato e un'ala ha riportato una frattura scomposta.

L'uccello è stato soccorso e portato nella Clinica veterinaria, si trovava nella zona di via Diversivo Nocchia, tra i comuni di Latina e Sabaudia. L'Ibis eremita è una specie classificata in via di estinzione, arrivava dal Nord Africa in base a quanto è emerso dai trasmettitori di Gps per il live tracking.

Sono pochissimi gli esemplari esistenti che vivono soprattutto in Marocco, altri esemplari sono presenti poi in Turchia e infine in Siria mentre dall'area del Mediterraneo è completamente scomparso. Alcuni anni fa, nel 2017, un esemplare rarissimo di Ibis eremita era stato ritrovato e poi soccorso a Terracina.