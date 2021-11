Una vera e propria altalena quella che stanno vivendo i dati da covid 19 in provincia di Latina. Dopo due giorni di relativa tregua, i numeri tornano altissimi: sono 110 i contagi nelle ultime 24 ore registrati dal bollettino odierno della Asl Latina. C'è una vittima, registrata nel comune di Itri. Sono 29 i casi ad Aprilia, 22 a Latina, 11 a Cisterna di Latina. La nota positiva è lo "zero" alla voce ricoverati. Sono 49 le persone giudicate guarite, 1.517 i vaccinati.

