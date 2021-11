Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Bruxelles, a Latina, sotto al Colosseo. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un'auto guidata da un uomo di 50 anni è entrata in collisione con una carrozzina su cui c'era un uomo nato nel 1938. L'impatto è stato molto violento e subito è intervenuta una ambulanza del 118 per soccorrere la persona ferita il cui quadro clinico è drammatico. A quanto pare ha riportato una emorraggia cerebrale. Sul luogo dell'incidente il personale della polizia sta eseguendo un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica della collisione e il punto dove è avvenuto lo scontro.