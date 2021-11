Fanno irruzione in un'abitazione di via Carano, legano la donna della coppia e fuggono via con un bottino misero.

E' successo nel primo pomeriggio di oggi. Almeno due i banditi che hanno assalito una coppia e hanno legato e immobilizzato la donna per costringere l'uomo a consegnare tutti gli averi e i contanti. Poi però, forse disturbati da qualche passante o da qualche rumore, la coppia di rapinatori ha deciso di fuggire via portandosi dietro qualche piccolo oggetto di valore. Un bottino tutto sommato misero per un colpo che ha causato alle vittime un fortissimo stato di shock e di ansia.

Tanto che appena i banditi sono fuggiti, il marito ha liberato la moglie e chiesto l'intervento sia dei carabinieri che di una ambulanza. Mentre il personale medico soccorreva la donna i carabinieri del Reparto territoriale avviavano la caccia all'uomo tutt'ora in corso.