Le indagini della Squadra Mobile poggiano le basi sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Renato Puglies e Riccardo Agostino e a febbraio erano stati eseguiti gli arresti. Erano state 19 le misure restrittive nei confronti dei fratelli Angelo e Salvatore Travali. dello zio. Costantino Cha Cha Di Silvio, già condannato per l'operazione Don't Touch e poi di Francesco Viola, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, detto Schizzo, Fabio Benedetti, Antonio Giovannelli, Giovanni Ciaravino, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso. Ai domiciliari era finita Valentina Travali.

Dopo che a giugno i pm Luigia Spinelli e Corrado Fasanelli avevano chiuso l'inchiesta notificando l'avviso di conclusione indagini, l'inchiesta Reset è arrivata davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma. La prima udienza tra meno di un mese. Sarà il giudice Monica Ciancio, il prossimo 10 dicembre a decidere sulla richiesta presentata dai magistrati inquirenti dell'Antimafia che contestano al clan Travali. l'associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso.

