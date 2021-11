Nella zona è stata segnalata più volte la presenza di discariche abusive compresa quella di materiale nautico "scomparsa" durante la notte dopo il tam tam sui social. E chissà che non arrivino risposte anche rispetto quell'episodio.

Rifiuti nel Parco Nazionale del Circeo, scatta il sequestro a Selva Piana. Questa mattina i controlli dei Carabinieri Forestali di Sabaudia e del personale della Guardia Costiera di Terracina a seguito dei quali è scattato il sequestro di 15 metri cubi di rifiuti, principalmente mobili. Sul posto anche la Polizia Locale di Sabaudia che ha effettuato accertamenti sul terreno in cui sono stati scaricati i mobili. Gli accertamenti sono appena iniziati e pare che stiano interessando anche chi si occupa di lavori specifici tra cui interventi di manutenzione e giardinaggio.

