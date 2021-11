Tragedia ieri mattina a Latina in via Bruxelles, a due passi dal Colosseo e dal centro Commerciale Latina Fiori. Un uomo di 83 anni, Dante Fonzi, residente a poca distanza dal luogo dove si è consumata la tragedia, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco prima delle 10. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina che sono prontamente intervenuti, la vittima mentre stava attraversando la strada grazie al supporto di un mezzo per deambulare, una specie di carrozzina, è stata presa da un'auto condotta da un uomo di 50 anni residente a Latina. La vettura stava per passare sotto al Colosseo quando è avvenuta la tragedia. L'impatto è stato violentissimo e subito è scattato l'allarme ai soccorritori del 118 che sono intervenuti: le condizioni dell'anziano erano estremamente critiche per le ferite riportate, a causa della botta ha fatto un volo di diversi metri cadendo poi sull'asfalto.

L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate al Santa Maria Goretti, si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza e nonostante tutti gli sforzi di strapparlo alla morte, per lui non c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto a causa di un quadro clinico disperato e che nel giro di poco tempo purtroppo è precipitato. Sotto choc il conducente dell'auto che stava percorrendo via Bruxelles.

Come è previsto sempre in questi casi, è stata interessata la Procura per tutti gli approfondimenti: si tratta di un atto dovuto.

Sul luogo dell'incidente sono rimasti a lungo gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire il punto della collisione tra l'uomo e l'utilitaria.

Non è il primo incidente stradale che si verifica proprio in quel punto: in passato sono stati registrati altri sinistri, alcuni anche molto gravi e a più riprese anche alcuni residenti hanno chiesto l'installazione di dissuasori.

Sul fronte della sicurezza stradale Polizia, Carabinieri e Polizia Locale continuano a presidiare le strade più a rischio, oltre che del capoluogo anche quelle che collegano la città con altri centri della provincia. La parola d'ordine è sempre la stessa: prevenzione, e rispetto al passato il numero di incidenti sulle strade della provincia di Latina è diminuito. Il dramma si è consumato proprio ieri, il giorno in cui è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che presenta diverse novità sul fronte della sicurezza: a partire dalle multe che saranno più alte rispetto a prima a chi parcheggia negli spazi dedicati ai disabili, al superamento dei limiti di velocità, al corretto uso del monopattino fino all'utilizzo dei dispositivi elettronici al volante, dagli smartphone ai noteboook.

Anche per quanto riguarda i passanti e gli attraversamenti sotto questo profilo i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza ai pedoni, a prescindere dal fatto che abbiano iniziato l'attraversamento, tenendo conto anche di quelli che si accingano a farlo.