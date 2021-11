Banditi armati sono entrati e si sono fatti consegnare l'incasso della giornata fuggendo con circa 3mila euro in contanti.

Non solo l'assalto in villa, i carabinieri di Aprilia stanno portando avanti anche un'attività di indagine su una rapina messa a segno nel weekend ai danni di un noto ristorante che si trova lungo la Nettunense alle porte della città.

