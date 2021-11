È stato denunciato per sostituzione di persona, il conducente di un mezzo pesante, fermato per un controllo dai carabinieri, questa mattina impegnati in un servizio presso la Findus di Cisterna.

L'uomo, una volta fermato, l'uomo non esibiva la patente, poiché non la aveva con sé. Ma non è tutto: l'uomo ha esibito il Green Pass di un'altra persona.