L'Ibis salvato nei giorni scorsi in un campo dai carabinieri della Forestale tra Latina e Sabaudia, ferito da un colpo di arma da fuoco esploso da un cacciatore, è stato operato a Roma. Non si sa ancora se potrà volare. L'uccello che si chiama Hannibal e che insieme alla sua compagna Smudo aveva fatto un nido Roma, dopo il ritrovamento è stato portato in una clinica veterinaria.

L'Ibis era stato portato al Cras del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano che si è occupato del primo soccorso e poi grazie proprio al provvidenziale salvataggio, è stato trasferito al Policlinico Veterinario Roma Sud. L'intervento chirurgico molto lungo e complicato è stato eseguito dal veterinario Alessandro Melillo.

"Ci auguriamo tutti che l'operazione abbia un esito soddisfacente ma purtroppo la prognosi resta gravemente riservata", ha detto. L'uccello è stato centrato da una scheggia di una pallottola vicino ad una articolazione. La foto è stata scattata dallo staff del reparto esotici del Policlinico Veterinario Roma.