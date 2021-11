Scene da film, nella tarda mattinata di oggi, in via Pisacane, nel centro di Latina, dove un uomo di colore ha cercato di mettere a segno un furto con destrezza, ma è stato messo in fuga dai cittadini che lo avevano notato mentre apriva un veicolo in sosta per rubare un borsello lasciato nell'abitacolo. Del caso si stanno occupando i poliziotti della Squadra Volante intervenuti per gli accertamenti e le ricerche del fuggitivo.

L'episodio si è registrato dopo mezzogiorno all'angolo con via Don Morosini, dov'era parcheggiato un camper adibito ad ambulatorio della medicina del lavoro per le visite dei dipendenti di un'attività commerciale della zona. Il borseggiatore avrebbe approfittato di un momento di distrazione generale per aprire uno sportello della cabina di guida e afferrare un borsello lasciato incustodito, per poi montare in sella alla propria bicicletta per scappare.

I suoi movimenti però erano stati notati dai dipendenti del supermercato vicino che si sono lanciati verso di lui: alla vista delle persone che lo stavano per bloccare, il bandito ha perso il controllo della bici ed è caduto, quindi ha lasciato tutto a terra ed è scappato a piedi.

Gli agenti della Questura hanno raccolto una descrizione del fuggitivo e avviato la caccia all'uomo, quindi hanno restituito il maltolto, un borsello che conteneva alcune decine di euro. La bicicletta del borseggiatore è finita sotto sequestro.