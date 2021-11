Tragedia nel pomeriggio, a Pomezia, dove una donna di Ardea è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Il dramma si è consumato alle 17.30 circa, come riportato da Il Corriere della Città. La vittima, una 40enne - S.N. le sue iniziali - stava attraversando la strada in via Castagnetta, poco distante da una nota palestra e dalla Pontina Vecchia. Qui è stata investita da un'auto, una Peugeot 207, condotta da un uomo di 71 anni.

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che purtroppo hanno potuto soltanto constatare l'ora del decesso.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale di Pomezia, per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, condotta da un uomo di Pomezia, percorreva la strada in direzione via Pontina Vecchia. Sembra che l'uomo si fosse fermato per far attraversare due persone, per poi ripartire. L'uomo probabilmente non ha visto che c'era un altro pedone in procinto di attraversare, la 40enne per l'appunto.

Riprendendo la marcia, l'uomo ha investito e travolto la 40enne, che è stata sbalzata per una decina di metri di distanza, sotto gli occhi di numerosi passanti, tra cui molti clienti della palestra. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, a Tor Vergata. Il 70enne alla guida della vettura, invece, è stato portato all'ospedale di Tor Vergata per accertamenti ed è stato sottoposto ai test tossicologici per verificare lo stato psicofisico.